Чубайс объяснил свое предложение об инвестировании пенсий в наноиндустрию

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс прояснил свою позицию по негосударственной пенсионной системе.

"С ужасом читаю новости: "Чубайс предложил потратить пенсии россиян на нанотехнологии", "Нанотехнологии вместо пенсий — новое предложение Чубайса". Не могут упустить шанс и крупные политики: целый кандидат в президенты (Борис Титов) пишет: "Великий реформатор" не просит, а "требует пенсионные средства для наноиндустрии с ЦБ". Я, конечно, антинародный, но не настолько", — написал политик у себя в Facebook.

Он отметил, что негосударственная пенсионная система должна решать не только социальные, но и долгосрочные инвестиционные задачи. Для этого, по мнению Чубайса, нужно разрешить негосударственным пенсионным фондам не только размещать активы в банках, но и инвестировать их.

При этом он подчеркнул, что инвестиции должны направляться в предприятия с низким риском, к которым не относятся компании, занимающиеся инновациями производством нанотехнолгий.

По мнению Чубайса, наиболее подходящими финансовыми институтами для размещения средств НПФ могут стать инвестиционные товарищества. Он отметил, что запрет на размещение НПФ даже малой доли своих активов (три-пять процентов) в таких товариществах сдерживает не только инновационный сектор, но и сами фонды.

В прошлом году Чубайс неоднократно говорил о необходимости разрешить негосударственным пенсионным фондам инвестировать небольшую долю средств в венчурные фонды для развития наноиндустрии.