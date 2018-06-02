Княгиня Романова с сыном проехали по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Глава российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту, сообщил РИА Новости советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.

Княгиня находится в Крыму с официальным визитом до 3 июня, ее сопровождает цесаревич Георгий Михайлович Романов. Приезд приурочен к 235-летию со дня вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи. В субботу они сперва отправились в Краснодарский край, а потом вернулись в Крым. Пилькевич подчеркнул, что поездке предшествовало благословение митрополита Феодосийского и Керченского Платона.

"Было принято принципиальное решение ехать только на отечественном автомобиле. Великий князь сел за руль автомобиля российского производства Lada Largus и провез великую княгиню Марию Владимировну по Крымскому мосту", — сказал собеседник агентства.

"У них остались невероятные ощущения, так как Крымский мост — это жемчужина и достояние многонационального народа России. Это невероятная стройка века. Крымский мост соединил историческую Россию навсегда", — добавил Пилькевич.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.

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