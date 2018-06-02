Названы работники, получающие самую низкую зарплату в России

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Самую низкую заработную плату в России получают работники сферы производства одежды. Об этом сообщает RT со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики.

В среднем за март в 2018 году их зарплата составила 18 679 рублей. При этом годом ранее их доход был выше на 4% — 19 490 рублей.

Зарплата сотрудников, задействованных на производствах кожи и изделий из неё, составила 21 566 рублей, на производстве мебели — 21 935 рублей.

Ранее Росстат назвал тройку самых высокооплачиваемых специалистов – это работники, занимающиеся добычей сырой нефти и природного газа (127 431 рубль), производством табачных изделий (115 367 рублей) и производством кокса и нефтепродуктов (114 264 рубля).

С 1 мая уровень МРОТ повысился и составил 11 163 рубля, впервые сравнявшись с прожиточным минимумом.