В России утвердили концепцию борьбы с финансированием терроризма

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал концепцию развития системы противодействия финансированию терроризма, а также легализации доходов, полученных преступным путем.

Концепцию опубликовали на сайте Кремля

В документе сформулировали основные задачи: усиление контроля за расходованием бюджетных средств при закупках товаров и услуг для государственных нужд и развитие системы профилактики преступлений, связанных с отмыванием доходов.

Кроме того, согласно концепции, лицам с непогашенной судимостью нельзя быть бенефициарами компаний, которые проводят операции с денежными средствами и иным имуществом.