"Это больные люди". Как бороться с соседями, превратившими дом в помойку

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Ирина Халецкая. Тараканы, вонь и тонны мусора — некоторые соседи способны превратить жизнь в ад. Одни терпят, другие обращаются к участковому, в МЧС и даже Роспотребнадзор. Однако по закону носить хлам в квартиру не запрещено, да и конфликтовать с "мусорщиками" бесполезно. Ведь, как правило, эти люди страдают психическим расстройством — "синдромом Плюшкина". Как оградить себя от неконтролируемого накопительства по соседству — в материале РИА Новости.

КамАЗы с мусором

Жильцы девятиэтажки в Новокуйбышевске Самарской области давно забыли, что такое чистота и уют. Все потому, что одна из соседок уже несколько лет превращает свою квартиру в свалку. Сначала, вспоминают жильцы, она просто оставляла вещи, которые ей казались необходимыми. Дальше — больше: пенсионерка принялась таскать хлам прямо из мусорных баков во дворе.

В итоге соседи вынуждены были через все возможные инстанции добиваться уборки в квартире — иначе неприятный запах и тараканы не дали бы покоя. "С этой пенсионеркой мы давно воюем. Женщина неконтактная, уговоров не понимает, наверное, потому что не в своем уме. Да и приходить к ней в гости, чтобы побеседовать, совсем не хочется. Приходится писать заявления, вызывать всех — от санэпидстанции до полиции", — рассказала корреспонденту РИА Новости Светлана Бакунина (имя изменено по ее просьбе).

© Фото : предоставлено Управляющей компанией "Новоградсервис" Управляющая компания с помощью погрузчика вывозила хлам из квартиры пенсионерки © Фото : предоставлено Управляющей компанией "Новоградсервис" Управляющая компания с помощью погрузчика вывозила хлам из квартиры пенсионерки

По словам жильцов, спасает то, что у квартиры есть собственник — родственница бабушки. Она временами организует уборку, но порядок там восстанавливается ненадолго. Пенсионерка умудряется быстро захламить все так, что входная дверь еле открывается.

© Фото : предоставлено Управляющей компанией "Новоградсервис" Пенсионерка за год-полтора способна полностью захламить три комнаты в своей квартире © Фото : предоставлено Управляющей компанией "Новоградсервис" Пенсионерка за год-полтора способна полностью захламить три комнаты в своей квартире

"Кроме того, желающих убираться в этой помойке немного. Частные компании за такое не берутся, соседи физически на это не способны, да и сама бабушка до последнего воюет с нами. Когда ей начинаешь объяснять, она твердит одно и то же: "Это мои вещи, я их купила, на все есть чеки", — говорит Бакунина.

В прошлом году в квартире пенсионерки возник пожар. Спасатели, вспоминает Светлана, с трудом прорвались к очагу возгорания через горы мусора. "Пока тушили, все тараканы и мыши из ее квартиры убежали в наши", — жалуется она.

Последний раз в злополучной квартире убиралась управляющая компания "Промжилсервис". По информации пресс-службы, сотрудники в респираторах вывозили мусор в течение двух дней. Вызывали погрузчик и самосвал. В итоге набралось несколько КамАЗов отходов.

© Фото : предоставлено Управляющей компанией "Новоградсервис" Насекомые из домов плюшкиных в последующем перебираются в соседние квартиры © Фото : предоставлено Управляющей компанией "Новоградсервис" Насекомые из домов плюшкиных в последующем перебираются в соседние квартиры

"И такая квартира не единственная в нашем городе. Но обычно собственники не предоставляют доступа в помещения, поэтому решить проблему можно только через суд", — рассказали в управляющей компании.

Группа риска

Пенсионерка из Новокуйбышевска, страдающая "синдромом Плюшкина", наблюдается в психоневрологическом диспансере. Однако гораздо чаще люди, не способные контролировать тягу к собиранию барахла, не проходят лечение, поскольку не видят в своем поведении никаких отклонений. Соседи пытаются бороться с неряхами общепринятыми способами — жалобами и исками в суд, не всегда понимая, что перед ними больной человек.

Между тем психоаналитики считают, что склонность к неконтролируемому накопительству может быть заложена в человеке, никогда в этом не замеченном, и в любой момент принять острую форму.

Психотерапевт Александр Пятницкий рассказал корреспонденту РИА Новости, что недуг на первых порах выглядит как особенность характера. Расчетливость, экономия или прижимистость по молодости способна развиться в болезнь в зрелом возрасте из-за старческих изменений мозга. Впрочем, этот процесс можно контролировать.

Признаки "синдрома Плюшкина" проявляются постепенно: например, человек скупает все дешевые вещи, не пропуская ни одну распродажу. Главный посыл, объясняет Пятницкий, "мне это обязательно пригодится". При этом из дома ничего не выбрасывается. Человек не замечает, что жилище уже захламлено ненужными предметами. "На этих этапах еще есть шанс его образумить, а вот когда накопительство принимает асоциальные формы — дом превратился в свалку, его хозяин — в отшельника, без психиатров и лечения не обойтись", — поясняет Пятницкий.

Кроме того, добавляет психотерапевт, "синдром Плюшкина" иногда передается "по наследству": ребенок копирует манеры поведения родителей и их привычки, в том числе неряшливость и привязанность к вещам.

По мнению Пятницкого, проблема людей с такими отклонениями в том, что они живут в одиночестве и попросту не слышат критики в свой адрес. Сильный стресс, затяжная депрессия или другие переживания способны привести к шизофрении и, как следствие, к "синдрому Плюшкина".

Могу хранить, могу не хранить

В начале мая соцсети облетел видеоролик, на котором житель Красноярска пытался поговорить с неким Васей из соседней квартиры, больше напоминающей свалку. Лохматый, бородатый дед спускается по горе хлама к двери. В куче можно разглядеть не только бытовой мусор, но и чайники, пакеты, одежду, книги. После перепалки автор ролика пытается полить зловонную гору водой, но Вася отбирает бутылку и уходит.

"Жили рядом. Вечная вонь, тараканы, клопы, мухи и все такое. Помню, пять лет назад у него вывозили целый КамАЗ, а он опять натаскал". "Это же Борода! Пугался его, когда жил в общежитии, и всегда таким его помню", — отмечают в комментариях к записи.

Дед приносит какие-то вещи каждый день, но складывает их только в своей комнате и в целом ведет себя мирно. Поэтому привлечь его к какой-либо ответственности крайне сложно. Согласно законодательству, жилище неприкосновенно, и хозяин в полном праве делать там все что угодно, если это не угрожает окружающим.

Юрист в сфере жилищно-коммунальных споров Сергей Приходин объяснил РИА Новости, что привлечь к ответственности плюшкиных трудно потому, что прямого закона против складирования вещей нет. Создание антисанитарных условий — это нарушение интересов и прав других людей. Однако для доказательств придется предоставить суду огромный пакет документов.

"Надо обращаться во все инстанции, в том числе и полицию. Участковый по закону не сможет попасть в квартиру без согласия собственника, но зато составит протокол, где опишет ситуацию в деталях: упомянет запахи, тараканов и прочие неприятности. Документ пригодится на процессе. Далее нужно вызвать независимую компанию, которая сделает замеры по запахам, шумам, насекомым. Потом пригласить Роспотребнадзор, жилищную инспекцию, МЧС (если мусор лежит на лестничной клетке). Все эти протоколы приобщить к делу и обращаться в суд", — рекомендует Приходин.

По его словам, судья постановит устранить нарушения и назначит штраф за моральный ущерб. Особое внимание, уточняет юрист, нужно обращать на соседей, которые собирают не только вещи, но еще кошек или собак, — тогда их можно привлечь к уголовной ответственности за неосторожное обращение с животными.

Однако, как показывает практика, если человек психически болен, никакой суд не заставит его выкинуть мусор. Сделать это может управляющая компания, которая потом выставит счет плюшкину. "Придется просто смириться и из года в год проводить одну и ту же процедуру", — признает Приходин.

Психиатр Пятницкий придерживается другого мнения: вместо того чтобы изводить себя судами и скандалами, которые, по сути, не дают результата, соседям проще попытаться помочь человеку. В частности, он предлагает позвонить в психиатрическую службу и вызвать специалиста. Если сосед встанет на учет, начнет лечение и будет под присмотром, вполне вероятно, он перестанет таскать мусор с улицы.