МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Путин дважды прервал свое выступление, приуроченное ко Дню защиты детей, из-за плача младенца. Прямую трансляцию вел телеканал RT.
Президент России выступал в Александровском зале перед награждением многодетных семей орденами "Родительская слава". Путину пришлось остановиться, когда в зале заплакал ребенок.
"К маме надо, сейчас успокоится", — сказал президент.
Через некоторое время глава государства продолжил свою речь, однако ему вновь пришлось сделать паузу, поскольку ребенок вновь заплакал.
"Напугали сладкого. Ничего, сейчас успокоится", — сказал он.
Ордена "Родительская слава" вручались мамам и папам, которые воспитывают семь и более детей.