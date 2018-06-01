Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле ордена Родительская слава родителям многодетных семей. 1 июня 2018

Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле ордена Родительская слава родителям многодетных семей. 1 июня 2018

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Путин дважды прервал свое выступление, приуроченное ко Дню защиты детей, из-за плача младенца. Прямую трансляцию вел телеканал RT.

Президент России выступал в Александровском зале перед награждением многодетных семей орденами "Родительская слава". Путину пришлось остановиться, когда в зале заплакал ребенок.

"К маме надо, сейчас успокоится", — сказал президент.

Через некоторое время глава государства продолжил свою речь, однако ему вновь пришлось сделать паузу, поскольку ребенок вновь заплакал.

"Напугали сладкого. Ничего, сейчас успокоится", — сказал он.

Ордена "Родительская слава" вручались мамам и папам, которые воспитывают семь и более детей.