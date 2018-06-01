В РЖД предложили скидки на билеты ко Дню России

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Билеты на ряд поездов дальнего следования с отправлением с 8 по 14 июня можно будет приобрести со скидкой до 60% в срок с 1 по 5 июня, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Как отмечают в компании, акция приурочена ко Дню России. Билеты по специальным ценам можно приобрести на верхние полки купейных вагонов поездов дальнего следования.

"Акция действует с 1 по 5 июня и распространяется на более чем 100 пассажирских поездов формирования АО "ФПК", курсирующих в сообщении с различными городами страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Саранск, Абакан, Адлер, Смоленск, Казань, Пензу, Хабаровск, Новосибирск, Нижневартовск и другие. Совершить поездки по специальной цене можно с 8 по 14 июня", — говорится в сообщении.

Купить билеты для поездок в определенные даты в рамках акции можно как в железнодорожных кассах дальнего следования, так и на сайте РЖД, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Один из самых молодых государственных праздников — День России отмечается в Российской Федерации 12 июня. В связи с празднованием россиян ожидают трехдневные выходные, которые продлятся с 10 по 12 июня.