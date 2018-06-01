Предпринимателям на "дальневосточных гектарах" дадут льготные микрозаймы

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Предпринимателям, создающим малые предприятия на "дальневосточных гектарах", планируется выделять микрозаймы на льготных условиях, такая практика уже ведется в Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке, сообщил замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев.

"Дальше мы планируем – и уже такая практика есть – вместе с фондами поддержки малого и среднего предпринимательства в регионах предоставлять льготные микрозаймы всем гражданам, которые получили "дальневосточный гектар", — сказал журналистам Качаев.

"Льготные микрозаймы уже есть на Камчатке, Сахалине и в Хабаровском крае. В Хабаровском крае Фонд развития малого и среднего предпринимательства выдает льготные микрокредиты до трех миллионов рублей по ставке 7% годовых. На Сахалине такие же кредиты выдаются под 5% годовых тем, кто решил организовать бизнес на "дальневосточном гектаре", — уточнил замминистра.

По его данным, ряд региональных банков формируют свои кредитные продукты для физических лиц. В частности в Якутии выдается специальный кредит на строительство жилых домов на "дальневосточных гектарах".