В Московском зоопарке ко Дню города откроется детский зоопарк

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Реконструкция детского зоопарка завершится ко Дню города в Московском зоопарке, рассказала РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

"У нас сейчас на этапе завершения реконструкция детского зоопарка — мы надеемся, что ко Дню города мы сможем москвичам его подарить", — рассказала Акулова.

По словам собеседницы агентства, детский зоопарк займет площадь в один гектар, а вход в него расположится со стороны Садового кольца.

"Надо сказать, что там будут очень интересные животные, которых никогда не было: например, мой любимый кудрявый осел, маленькие карликовые овечки и козлики, четырехрогая коза и много других сюрпризов. Там будет просто огромная коллекция необычных домашних животных", — отметила директор зоопарка.