Третьяковка и МГУ создадут программы по музейному образованию для студентов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Третьяковская галерея совместно с Московским государственным университетом организует несколько программ по музейному образованию для студентов вузов в 2018-2019 годах, сообщила директор Третьяковки Зельфира Трегулова в рамках фестиваля "Интермузей".

Она отметила, что Третьяковка заключила соглашение с историческим факультетом МГУ по организации ряда образовательных программ, которые помогут "решительно изменить" качество подготовки специалистов для будущей музейной работы.

"Мы начали с пробного проекта. Мы все сталкиваемся с тем, что у нас нигде не готовят специалистов, которые имели бы право называться кураторами. Совместно с МГУ на платформе музея Васнецова мы придумали проект "Художества". Студенты искусствоведческого отделения, опираясь на собрание музея и привлекая работы современных художников, могут сделать свой кураторский проект", — рассказала Трегулова.

Она отметила, что проекты студентов-кураторов будут представлены с 15 июня в рамках биеннале молодого искусства. Также музей планирует "серьезнейшие программы" для студентов по искусству XX века.

"Ни для кого не секрет, что в наших учебных заведениях прекрасно преподают историю классического искусства, а на двадцатый век выделяют всего несколько часов, и потом по этому вопросу приходится дообразовываться", — подчеркнула директор музея.

Она добавила, что на осень также запланирована масштабная научная конференция о том, какой должна быть постоянная экспозиция искусства двадцатого века. "Мы приглашаем на эту конференцию специалистов со всего мира. На наши запросы откликнулись кураторы ведущих музеев мира с коллекциями современного искусства", — отметила Трегулова.

На деловой дискуссионной площадке "Музейный гид", которая пройдет в рамках форума Интермузей, модератором сессии "Диалог директоров" 1 июня выступит руководитель отдела "Культура и стиль жизни" сайта ria.ru (РИА Новости) Анна Кочарова. РИА Новости, флагманский ресурс медиагруппы "Россия сегодня", осуществляет информационную поддержку форума.