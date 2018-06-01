Начало лета в Нижнем Новгороде стало самым холодным за 17 лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Самую холодную за последние 17 лет — с начала третьего тысячелетия — ночь на стыке весны и лета пережили в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

В ночь с 31 мая на 1 июня в Нижнем Новгороде температура опустилась до нуля, на почве — до минус одного градуса.

"Это аномально холодное начало лета. Такая интенсивность заморозков в регионе отмечалась впервые в текущем тысячелетии, подобных вторжений холодного воздуха не было ни разу за последние 17 лет", — заявила Мокеева.

В Нижнем Новгороде в первый день лета пошел снег. Снег выпал и на севере области — в городе Шахунья. Предстоящая ночь, по словам синоптиков, тоже будет очень холодной.

"Впрочем, уже завтра после обеда столбики термометров потянутся к отметке +18, на солнце даже прогреет до +20. Более комфортная погода будет в воскресенье, ожидается +23 градуса", — рассказала Мокеева.

Она добавила, что летней жары в ближайшее время не предвидится, но комфортная температура ждет нижегородцев уже в начале следующей недели: днем воздух будет прогреваться до +22, ночью ожидается плюс десять.

Резкое похолодание пришло и в другие регионы Приволжского федерального округа, так, в Кирове в среду выпал снег.