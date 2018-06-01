"Лента" прекращает продажу бутылок воды "Святой источник" в форме мяча

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ритейлер "Лента" с сегодняшнего дня прекращает продавать бутылки воды "Святой источник" в форме футбольного мяча, X5 Retail Group и "Магнит" эту продукцию не продают, сообщили РИА Новости представители ритейлеров.
"Мы снимаем товар с продажи с сегодняшнего дня", — сказали в "Ленте". Ранее решение приостановить продажи воды принял и "Ашан".
Представитель X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", сообщил, что в торговых сетях не представлен такой товар. "В ассортименте магазинов "Магнит" отсутствует питьевая вода "Святой источник", фасованная в пластиковую бутылку в форме шара", — сообщили в "Магните".
"Святой источник" к ЧМ-2018 выпустил бутылку воды в форме мяча. Она с эффектом лупы https://t.co/ZPo6UxPgWs— Dmitry (@Kyschik) 31 мая 2018 г.