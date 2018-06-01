В Ульяновской области в первый день лета выпал снег

САМАРА, 1 июн — РИА Новости. Осадки в виде снежной крупы выпали в Ульяновской области утром 1 июня, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре региона.

"Это не снег, если быть точнее, это снежная крупа, которая образовалась в связи с затоком холодной воздушной массы, такое бывает", — сказал собеседник агентства.

По информации Приволжского УГМС, в ночь на 1 июня в Ульяновской области были заморозки до минус двух градусов. По данным ведомства, 2 июня регион будет находиться во власти холодной воздушной массы, поэтому угроза заморозков сохранится.