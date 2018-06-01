МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил в Москве новый лечебный корпус Морозовской детской городской клинической больницы, где навестил двух пациентов.

Новый корпус рассчитан на 500 мест. Здесь открыто отделение, где лечат детей с нарушением сердечного ритма, работает центр детского инсульта.

Более 120 тысяч пациентов ежегодно получают помощь в Морозовской детской больнице.

О работе Морозовской детской больницы Путину на фоне макета рассказали главврач и мэр Москвы Сергей Собянин. Путин поинтересовался, сколько детей принимает медучреждение, сколько из регионов.

После этого Путин зашел в конференц-зал, где проходила видеосвязь с больницей из Севастополя.

Затем президент РФ зашел в палату, где после инсульта лежала 16-летняя девушка. Путин поинтересовался ее самочувствием, подробно расспросил о том как проходила операция, кто ее проводил и сколько времени это заняло.

После этого президент зашел в палату к 6-летнему Савелию, который восстанавливался после пересадки почки. "Вы президент", — уточнил Савелий, прежде чем начать разговор. Путин утвердительно кивнул, и затем Савелий уже готов был ему многое рассказать. Он сообщил, что ему не очень нравятся процедуры, потому что это больно, что он любит читать журналы, смотреть мультфильмы и хочет выписаться, чтобы гулять.

"Потерпи, мой хороший", — приободрил его Путин.

"Надо полечиться, дорогой мой. Надо, мой хороший, потерпеть", — сказал Путин Савелию, заверив, что после этого тот сможет пойти домой. Но ребенок, приехавший в больницу из Челябинска вместе с родителями, не растерялся. "Не дойти пешком. Нужен самолет", — парировал он.

Глава государства рассмеялся и, еще немного пообщавшись с ребенком, пожелав ему выздоровления, собирался покинуть палату, но на прощание все же поцеловал Савелия в макушку.

"Меня поцеловал самый главный президент. А тебя, мама, нет", — смеясь, сказал мальчик. И мама Савелия, и президент в один голос вспомнили о присутствующем в палате папе и решили, что целовать маму будет именно он.

После того, как президент все же ушел, Савелию передали подарки от него. В большом красивом пакете с надписью "Москва. Кремль" было несколько разных книг, среди которых — "Энциклопедия выживания" и "Главные географические открытия", что очень обрадовало ребенка, который сразу же начал мечтать о том, как он поедет в путешествие со своими родителями и что вкусненького ему приготовит мама в дорогу.

Савелий поделился с журналистами своими впечатлениями от общения с президентом, рассказав, что именно так он себе его и представлял, а потом попросил маму не ругать его. Мама, по ее словам, и не собиралась этого делать.

Родители Савелия предложили ребенку отдохнуть, и он последовал этому совету. "Спасибо и до свидания", — сказал он журналистам, которые продолжали его расспрашивать о впечатлениях от общения с президентом.