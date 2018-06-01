В Москве после благоустройства открылся парк в Строгинской пойме

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Комплексное благоустройство завершилось в московском парке в Строгинской пойме, парк открылся для посетителей, рассказал журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В мае завершилось комплексное благоустройство парка в Строгинской пойме, начатое в 2017 году", — сообщил Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По его словам, в парке выполнено мощение дорожек и тропинок плиткой на общей площади более 13,2 тысячи квадратных метров, обустроено более 3,6 тысячи квадратных метров покрытия из гранитной вывески и более 7,3 тысячи квадратных метров велодорожек.

"В парке появилось 5 детских и 12 спортивных площадок, которые оборудованы современными малыми архитектурными формами: безопасными уличными тренажерами, качелями, горками, детскими городками, песочницами и многим другим", – отметил заммэра.

По результатам благоустройства парк в Строгинской пойме стал более удобным для семейного отдыха и занятий спортом. Планируется, что он станет новым местом притяжения для жителей СЗАО, добавил Бирюков.