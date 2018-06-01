МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. YouTube заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова (Никиты Кувикова). Отмечается, что причиной блокировки стало нарушение принципов сообщества.

В марте, сразу после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, Вольнов сообщил на своем канале о "сотнях погибших". Он выложил запись, на которой обзванивал морги, представившись сотрудником МЧС. Так, узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста погибших, пранкер заявил, что в ближайшее время туда доставят "более трехсот трупов".

После ролика Вольнова СМИ стали распространять непроверенную информацию о числе погибших. Мэр города Илья Середюк вместе с группой активистов обошли морги и сверили списки поступивших тел. Информация о "сотнях жертв" не подтвердилась.

Российский суд заочно арестовал пранкера по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Его также объявили в международный розыск.

Жертвами пожара в "Зимней вишне" стали 60 человек, в том числе 41 ребенок.