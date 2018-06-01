Ростуризм поддержит развитие речного круизного туризма в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ — 1 июн, РИА Новости. Инвестиционный проект "Чувашия — сердце Волги", в рамках которого регион планирует развивать речной круизный туризм, вошел в Топ-17 региональных проектов, которые войдут в федеральную целевую программу по развитию туризма на 2019-2025 годы. Проект прошел защиту в Торгово-промышленной палате РФ, всего в федеральное ведомство были представлены 79 проектов из 50 регионов России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

"Безусловно, Волга — это главный туристический ресурс республики. На взгляд Ростуризма, на взгляд специалистов Чувашской республики, главы Чувашии, регион может и должен стать столицей речного круизного туризма. Все для этого есть, и в два бюджетных цикла мы попытаемся реализовать эту задачу", — процитировали в пресс-службе заместителя руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Николая Королева, который находится в регионе с рабочим визитом.

По его словам, одним из ключевых критериев при отборе проектов для новой федеральной программы Ростуризма была уникальность представленных проектов.

"Проект Чувашии качественный, заявку и видеоролик смотрела вся Россия. Считаю, что "Чувашия — сердце Волги и центр речного круизного туризма всей России" — готовый бренд, который мы общими усилиями можем вполне реализовать", — привели в пресс-службе слова замглавы Ростуризма.

В пресс-службе добавили, что в рамках проекта по созданию туристского кластера "Чувашия — сердце Волги" планируется создать два субкластера: "Чувашия — центр оздоровительного туризма" и "Чебоксары — центр речного круизного туризма". В рамках субкластера "Чебоксары — центр речного круизного туризма" планируется построить два многофункциональных и гостиничных комплекса на заливе, развивать территории турпроекта "Шешкары — проект 21-го века" на территории Моргаушского района республики.

Проект "Чувашия — центр оздоровительного туризма" предусматривает развитие санаторно-курортного комплекса "Жемчужина Чувашии", базы отдыха "Волжская деревня" в Заволжье, реконструкцию и модернизацию АО "Санаторий "Чувашиякурорт", добавил собеседник агентства.

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