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Общество

На проект "Этническая Чувашия" направят 200 миллионов рублей из федбюджета

14:1301.06.2018
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПачки с денежными купюрами. Архивное фотоПачки с денежными купюрами. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧЕБОКСАРЫ — 1 июн, РИА Новости. В этом году власти Чувашии получат субсидию из федерального бюджета в размере 200 миллионов рублей на реализацию инвестпроекта "Этническая Чувашия", сказал министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Константин Яковлев на совещании с участием главы региона Михаила Игнатьева и замруководителя Ростуризма Николая Королева в четверг.

"Этническая Чувашия" — это проект по созданию зоны отдыха для туристов на территории Чувашской республики, включающий этнокомплекс "Амазония", аквапарк, гостевые дома, детский центр, спортивную площадку, летнее кафе, театр обряда, аллею со скульптурами героев чувашского эпоса, оздоровительный банный комплекс, музей рун, пивоварню, парк старинных качелей, туристическую тропу "Тропой Ижека". Проект включен в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы".

"Софинансирование из консолидированного бюджета Чувашской республики составит 40,56 миллионов рублей. За счет бюджетных средств планируется завершить второй и третий этапы реконструкции Московской набережной в Чебоксарах, а также строительство автомобильных стоянок, подъездов к основным туристическим объектам, подъемника для маломобильных граждан в этнокомплексе "Амазония"", — сообщил министр.

Глава региона Михаил Игнатьев уточнил, что в целом на создание туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" из бюджетов разных уровней с 2013 года было выделено более 1,3 миллиарда рублей.

Ольга Петрова с детьми
© Фото из личного архива Ольги Петровой
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"На первом этапе реализации проекта наши жители и гости республики уже ощутили практический результат. Но многое еще предстоит сделать. И прежде всего, взятые на себя обязательства должны выполнить инвесторы", — сказал Игнатьев.

Глава Чувашии обратил внимание, что невыполнение инвесторами своих обязательств может поставить под угрозу реализацию федеральной целевой программы.

"Государство свои обязательства по бюджетным средствам выполняет, инженерная инфраструктура вводится своевременно, а предприниматели отстают. Республика ощущает постоянную поддержку со стороны Ростуризма. Доверие нужно ценить и ответственно работать над своевременным вводом объектов", — подчеркнул Игнатьев.

В пресс-службе главы региона добавили, что строительство большинства объектов инженерной инфраструктуры завершено, идет процесс их передачи на баланс города Чебоксары и Чебоксарского района. Построить и зарегистрировать незавершенные объекты транспортной инфраструктуры планируется до сентября текущего года.

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