Тверской губернатор нашел инвестора для погашения долгов сотрудникам РКЗ

ТВЕРЬ, 1 июн — РИА Новости. Выплату задолженности по зарплате сотрудникам Ржевского краностроительного завода (РКЗ) планируется начать в июне; такое решение озвучено на встрече коллектива предприятия с заместителем председателя правительства Тверской области Александром Меньщиковым, представителями регионального управления СК РФ, службы судебных приставов, прокуратуры, МВД и местных органов власти, сообщает пресс-служба облправительства.

"Задачу погасить задолженность по РКЗ поставил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Достигнута договорённость о решении вопроса при участии инвестора ООО "НТС-Лидер", привлечённого региональным правительством. Между РКЗ и ООО "НТС-Лидер" подписано соглашение о взаимодействии. В настоящее время на стадии подписания находятся документы о покупке инвестором земельных участков на территории завода, части строений и оборудования, которое необходимо для реализации инвестпроекта по открытию на базе предприятия нового производства. Вырученные от продажи части имущества средства будут направлены РКЗ на погашение задолженности по заработной плате", — говорится в сообщении.

Предприятие продолжит работу по своему профилю, а также планирует в дальнейшем наладить выпуск новых видов продукции. Согласно инвестпроекту ООО "НТС-Лидер" на территории РКЗ будет запущено предприятие по производству электросварных труб различного назначения, в частности, для нефтегазодобывающей промышленности. Ожидается, что объём инвестиций составит порядка 2,8 миллиарда рублей, отметили в пресс-службе.

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