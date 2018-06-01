Тверской губернатор нашел инвестора для погашения долгов сотрудникам РКЗ

ТВЕРЬ, 1 июн — РИА Новости. Выплату задолженности по зарплате сотрудникам Ржевского краностроительного завода (РКЗ) планируется начать в июне; такое решение озвучено на встрече коллектива предприятия с заместителем председателя правительства Тверской области Александром Меньщиковым, представителями регионального управления СК РФ, службы судебных приставов, прокуратуры, МВД и местных органов власти, сообщает пресс-служба облправительства.
Предприятие продолжит работу по своему профилю, а также планирует в дальнейшем наладить выпуск новых видов продукции. Согласно инвестпроекту ООО "НТС-Лидер" на территории РКЗ будет запущено предприятие по производству электросварных труб различного назначения, в частности, для нефтегазодобывающей промышленности. Ожидается, что объём инвестиций составит порядка 2,8 миллиарда рублей, отметили в пресс-службе.