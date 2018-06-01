В "Трезвой России" предложили включить в ОБЖ темы о вреде табака и алкоголя

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Движение "Трезвая Россия" предлагает реформировать предмет ОБЖ, включив в него блок, посвященный профилактике зависимостей в школьной среде, соответствующее предложение направлено в адрес министра просвещения Ольги Васильевой, сообщил РИА Новости руководитель проекта Султан Хамзаев.

"Команда федерального проекта "Трезвая Россия" просит Вас обратить пристальное внимание на вопросы, связанные с проработкой и внедрением программ первичной профилактики зависимостей от вредных веществ в школьной среде, в первую очередь от табака, алкоголя и наркотиков… Учитывая современные угрозы жизни и здоровью наших детей от алкоголя, табака и наркотиков предлагаю создать рабочую группу по реформированию предмета ОБЖ", — говорится в обращении Хамзаева к министру (есть в распоряжении РИА Новости).

Процесс реформы ОБЖ общественник предлагает начать на примере инициативы движения "Уроки трезвости".