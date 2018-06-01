Колокольцев наградил детей и подростков за героические поступки

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил награды детям и подросткам, которые помогли задержать преступников и предотвратить правонарушения, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Пятнадцатилетние Владислав Абаби и Максим Хмиров помогли задержать наркомана. Он попросил у них телефон для того, чтобы выйти в интернет. После этого дети проверили страницы, которые посещал злоумышленник. Оказалось, что он искал закладку с наркотиками.

Колокольцев также наградил восемнадцатилетних Валерию Путилова и Ирину Толмачеву, которые помогли предотвратить распространение наркотиков.

Двенадцатилетний Арсений Коновалов застал грабителей в квартире, начал снимать их на камеру, а потом преследовал их, пока очевидцы не вызвали полицию.

Одиннадцатилетний Максим Выборнов оказал первую помощь женщине, которая пострадала в ДТП, и помог найти водителя, который скрылся с место происшествия.

Владислав Денисов, Михаил Карасев, Вячеслав Лагуткин, Дмитрий Нечаев, Максим Юрченко задержали грабителя и удерживали его до приезда полиции.

Тринадцатилетний Стапин Баулин помог задержать преступника, который напал на девочку в лифте.

Восемнадцатилетний Андрей Зубатов спас жизни пассажиров маршрутки. Водитель потерял сознание, юноша сбросил его ногу с педали газа и взял на себе управление.