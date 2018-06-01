"Ашан" приостановил продажу бутылок воды "Святой источник" в форме мяча

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Торговая сеть "Ашан" приостановит продажи воды "Святой источник" в бутылках в форме футбольного мяча из-за сообщений о том, что они могут приводить к возгораниям, сообщила РИА Новости директор по корпоративным коммуникациям "Ашан Ритейл Россия" Мария Курносова.

"Святой источник" выпустил бутылку воды в форме мяча. Она оказалась пожароопасной https://t.co/EMi5jAwjQz — Sergey Medvedev (@nik77russia) 1 июня 2018 г.

Речь идет о шарообразных бутылках в 2,5 литра, выпущенных к чемпионату мира по футболу. Как писали СМИ, если такую бутылку оставить на солнце, то она, словно линза, может концентрировать солнечные лучи, из-за чего загораются разные предметы.

Продажи приостановлены до выяснения всех обстоятельств, добавила представитель "Ашана".

"Ашан Ритейл Россия" — российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года, это один из крупнейших ритейлеров в России. "Ашан Ритейл Россия" управляет магазинами четырех форматов: гипермаркетами, суперсторами, супермаркетами и магазинами формата "у дома".