"Ашан" приостановил продажу бутылок воды "Святой источник" в форме мяча

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Торговая сеть "Ашан" приостановит продажи воды "Святой источник" в бутылках в форме футбольного мяча из-за сообщений о том, что они могут приводить к возгораниям, сообщила РИА Новости директор по корпоративным коммуникациям "Ашан Ритейл Россия" Мария Курносова.
"Святой источник" выпустил бутылку воды в форме мяча. Она оказалась пожароопасной https://t.co/EMi5jAwjQz— Sergey Medvedev (@nik77russia) 1 июня 2018 г.
Продажи приостановлены до выяснения всех обстоятельств, добавила представитель "Ашана".
"Ашан Ритейл Россия" — российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года, это один из крупнейших ритейлеров в России. "Ашан Ритейл Россия" управляет магазинами четырех форматов: гипермаркетами, суперсторами, супермаркетами и магазинами формата "у дома".
"Святой источник" к ЧМ-2018 выпустил бутылку воды в форме мяча. Она с эффектом лупы https://t.co/ZPo6UxPgWs— Dmitry (@Kyschik) 31 мая 2018 г.