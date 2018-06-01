В Татарстане выпал снег

КАЗАНЬ, 1 июн — РИА Новости. В первый день лета в Набережных Челнах выпал снег, пользователи соцсетей активно делятся фотографиями и видео июньской метели.

В первый день лета Набережные Челны накрыл снегопад



По прогнозу синоптиков, на выходных в автограде будут идти дожди. https://t.co/5CeNh1CSBv pic.twitter.com/owWOjoGDUg — редакция KazanFirst (@KazanFirst) 1 июня 2018 г.

"Снег шёл мелкий, но сильный. Вышла на прогулку с собакой – все припорошено, на листьях деревьев даже маленькие сугробики лежат", — рассказала одна из жительниц Набережных Челнов.

По ее словам, ранним утром температура воздуха в городе была около 0 градусов, сейчас немного потеплело.

Также июньский снег выпал в Башкортостане, Свердловской и Ульяновской областях.

Публикация от Ильшат Юмагулов (@elshet1969) 31 Май 2018 в 11:51 PDT

По информации гидрометцентра Татарстана, республика в эти дни находится в тыловой части глубокого северо-восточного циклона, что и стало причиной сильного похолодания. Как предупреждали синоптики, 1 июня в Татарстане местами пройдет дождь, ночью в отдельных районах возможно с мокрым снегом, температура ночью понизится до 0 – плюс 4 градусов, местами – до минус 1 градуса, днем ожидается 7-12 градусов тепла. 2 июня ночью под влиянием гребня антициклона осадки маловероятны, температура понизится местами до минус двух градусов, днем при прохождении атмосферного фронта северного циклона местами ожидается дождь, воздух прогреется до 11-16 градусов тепла.