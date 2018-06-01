По Крымскому мосту с момента открытия проехали более 200 тысяч автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Более 200 тысяч автомобилей проехало по мосту в Крым с момента его открытия, в том числе почти 1,6 тысячи рейсовых и заказных автобусов, сообщает пресс-служба заказчика строительства — ФКУ Упрдор "Тамань".

"В мае 2018 года, за 16 суток с момента открытия движения, по Крымскому мосту проехало более 212,7 тысячи транспортных средств в обе стороны, в том числе почти 1,6 тысячи рейсовых и заказных автобусов", — говорится в сообщении.

При этом интенсивность в сторону Крыма превысила 111 тысяч транспортных средств, в сторону Тамани составило около 102 тысяч автомобилей.

Трафик особенно увеличивается с приближением выходных. Так, в воскресные дни поток возрастал до 21-22 тысяч транспортных средств в обе стороны.

"Движение продолжается в штатном режиме", — сообщил заказчика строительства.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.

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