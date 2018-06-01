Дроны и собаки-спасатели будут летом патрулировать московские пляжи

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Двадцать беспилотников и волонтеры-кинологи со специально обученными собаками будут дежурить на 11 пляжах Москвы летом, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Более 20 беспилотных летательных аппаратов нового поколения будут патрулировать 11 городских пляжей этим летом. Квадрокоптеры смогут в считаные минуты облетать акваторию водоемов и передавать изображение на планшеты дежурным спасателям. Беспилотники помогут им оперативно обнаруживать утопающих, оставленных без присмотра детей, а также нарушителей, которые разжигают костры в неположенных местах", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, патрулировать пляжи также будут не менее десяти волонтеров-кинологов со специально обученными собаками пород ньюфаундленд, леонбергер, лабрадор-ретривер и золотистый ретривер. Собаки-спасатели будут одеты в ярко-оранжевые жилеты со специальной ручкой, за которую сможет ухватиться утопающий.

"На московских водоемах беспилотные летательные аппараты мы начинаем так широко использовать впервые. Первый беспилотник в тестовом режиме был запущен над акваторией Москвы-реки в 2017 году. Эксперимент был признан успешным", — рассказали порталу в пресс-службе ГУМЧС России по Москве.