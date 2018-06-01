В Москве в ЗЗ парках откроют площадки для выступления уличных артистов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Площадки для уличных выступлений откроют в 33 столичных парках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Площадки для уличных артистов этим летом откроются в 33 парках столичного Департамента культуры. Концерты начнутся в июне и продлятся до осени, пока позволит погода. В парках смогут выступать не только музыканты, но и актеры, мимы, жонглеры, чтецы и артисты других жанров. Участие в представлениях для них бесплатное", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, прием заявок уже начался и продлится до конца сентября. Вход на площадки для зрителей будет свободным.

В каждом парке откроется от одной до четырех точек, отмечается в сообщении. Парки ждут артистов любых жанров, однако некоторые зоны отдыха просят выступающих следовать определенной концепции.

В Таганском парке ждут музыкантов, ходулистов и артистов, показывающих огненное шоу, в музее-заповеднике "Царицыно", кроме музыкантов, ждут чтецов и поэтов, в парке Победы на Поклонной горе — исполнителей военно-патриотических песен, уточняется в сообщении.

Добавляется, что музыкантам запрещено использовать звукоусилительную аппаратуру мощностью более 60 децибел.