Пересевший на коня камчатский депутат отказался от билета на автобус

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский (СР), из-за высоких цен на бензин попросивший организовать у здания правительства региона стойло для своего коня, отказался принять в подарок от коллег проездной на автобус. Об этом он сам сообщил РИА Новости.

Ранее местное информагентство "Кам 24" сообщило, что депутат подготовил обращение в адрес губернатора, председателя регионального парламента и начальника краевой ГИБДД, в котором просит организовать у здания правительства Камчатского края место "парковки" коня и обеспечить коновязь. В заявлении говорится, что из-за высоких цен на бензин и продукты депутат, как пенсионер, может позволить себе добираться на заседания только верхом на своём коне по кличке Ракета.

"Сегодня утром ко мне приехал депутат законодательного собрания Анатолий Кирносенко (ЕР, замглавы комитета по транспорту), который попытался вручить мне проездной билет. Я от такого подарка отказался. Ведь я выступил с этой инициативой не для того, чтобы мне помогли, а для того чтобы обратить внимание на то, как сложно приходится сейчас пенсионерам в крае, учитывая цены на бензин, на хлеб", — сказал Пучковский.

Кирносенко подтвердил РИА Новости, что встречался с коллегой в пятницу.

"Да, конечно цены высоки, мы это знаем, потому постоянно встречаемся с избирателями. Стоимость бензина действительно больная тема. Может быть, Михаил Леонидович и появляется на заседаниях законодательного собрания края раз в два месяца из-за этого. Поэтому мы решили помочь своему товарищу и готовы каждый месяц дарить ему проездной билет на автобус", — сказал единоросс.

Эсер сказал, что свои заявления планирует направить адресатам в понедельник, а главе края намерен вручить лично.

Пучковский занимает кресло на неосвобожденной основе (то есть может одновременно заниматься другой работой). Согласно данным, которые были указаны в декларации парламентария, его доход в 2017 году составил 276 тысяч рублей (23 тысячи в месяц). Пучковский живёт в частном доме за чертой Петропавловска-Камчатского и разводит лошадей.