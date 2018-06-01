Во "ВКонтакте" рассказали, как борются с призывами к насилию в школах

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. "ВКонтакте" в постоянном режиме ведет мониторинг страниц с призывами к насилию в школах, все пользователи и сообщества, которые могли быть связаны с этой темой, ​оперативно ​блокируются службой модерации, рассказали РИА Новости в пресс-службе соцсети.

Ранее на ПМЭФ-2018 глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил в интервью РИА Новости, что служба совместно с Mail.Ru Group заблокировала 30 колумбайн-сообществ в соцсетях, в основном во "ВКонтакте". При этом он отметил, что не является сторонником блокировок. По его мнению, отрасль должна заниматься саморегулированием и должна определить принцип личной премодерации ресурсов.

В пресс-службе "ВКонтакте" РИА Новости сообщили, что соцсеть не осуществляет премодерацию всего пользовательского контента, как и любая другая коммуникационная платформа с таким контентом. Однако материалы, которые были удалены из-за нарушения правил, больше не могут быть загружены снова на сайт, пояснил представитель компании.

"Мы проводим проактивный мониторинг страниц с призывами к насилию в школах и другим противоправным контентом и внимательно проверяем все поступающие жалобы от пользователей и общественников. Все пользователи и сообщества, которые могли быть связаны с этой темой, ​оперативно ​блокируются службой модерации "ВКонтакте" — как в рамках собственного мониторинга, так и после обращений госрегуляторов", — добавили во "Вконтакте".

Мониторинг, по словам представителя соцсети, происходит на регулярной основе. "Время реакции команды модерации не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут. Кроме того, модераторы запускают машинный поиск запрещенного правилами контента на всем сайте. Такой контент блокируется, загрузка копий становится невозможной", — рассказал собеседник агентства.

"Колумбайнерами" называют себя подражатели американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые устроили стрельбу в школе "Колумбайн" (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года, жертвами тогда стали 13 человек. С начала года произошло три резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), а также нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области.