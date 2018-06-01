В России ужесточили требования к предоставлению мобильных услуг абонентам

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Операторы связи в РФ с июня будут предоставлять мобильные услуги только тем абонентам, чьи данные будут подтверждены в системах госорганов.

Соответствующие поправки к закону "О связи" были подписаны президентом РФ в июле 2017 года. Нововведения направлены на борьбу с нелегальным распространением sim-карт в стране. По итогам прошлого года Роскомнадзор совместно с МВД изъял более 106 тысяч незаконных sim-карт. Показатель вырос более чем в 3,5 раза.

Согласно изменениям в законодательстве, услуги мобильной связи смогут получать только те абоненты, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору связи и внесены в его автоматизированную систему расчетов. На оператора связи возлагается обязанность проверять достоверность сведений об абоненте. Для этого оператору обеспечен доступ к единой системе идентификации и аутентификации, единому порталу госуслуг и другим информационным системам госорганов.

Если достоверность сведений не подтверждается, оператор приостанавливает оказание услуг связи. Оказание услуг также прекращается при поступлении соответствующего запроса от оперативно-розыскных органов или предписания Роскомнадзора. Такое предписание выдается по результатам контрольных мероприятий, если в течение 15 суток не будет подтверждено соответствие персональных данных пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах, или в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей и средств связи.

За нарушение правил установлена административная ответственность: для граждан — предупреждение или штраф в размере от 1,5-2 тысяч рублей; для должностных лиц — от 3-4 тысяч рублей; для юридических лиц — от 30-40 тысяч рублей.

Роскомнадзор будет проверять информацию, содержащуюся в базах данных операторов связи, как в ходе плановых проверок, так и при совместных с МВД рейдах по местам незаконной продажи sim-карт.