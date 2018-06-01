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Общество

"Парня не узнать". Как поселок для приемных семей меняет взрослых и детей

08:0001.06.2018
(обновлено: 08:01 01.06.2018)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов Даниил Прокопочкин и Валентин Круликовский в спортивном уголкеДаниил Прокопочкин и Валентин Круликовский в спортивном уголке
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Александр Чернышев. Ролевые игры, оплата труда в местной валюте, еженедельные цели — в поселке приемных семей "Китеж" свои методы воспитания. Все взрослые здесь одновременно и родители, и учителя, и психологи. Они уверены: даже с трудными подростками можно договориться, главное — правильный подход. О необычном образовательном проекте — в материале РИА Новости к Международному дню защиты детей.

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© Фото предоставлено Центром святителя Василия Великого
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Александр Еремин родился в Казахстане. Когда ему было три года, мама уехала с ним в Россию. Однажды на улице ее остановили для проверки документов. Выяснилось, что она находится в стране нелегально. Ее задержали, а Сашу поместили в приют.

"Я жил в детдоме уже восьмой год. Как-то взрослые из "Китежа" заглянули к нам. Пообщались со мной и пригласили погостить. Я согласился. Я ненавидел детские лагеря, в которые мы ездили каждое лето, а тут смена была на целых семь дней короче. Все две недели мы играли в ролевую игру с эльфами и волшебниками — было здорово. Когда пришло время возвращаться обратно, Мария, девушка у которой я жил, предложила остаться еще на какое-то время. Из детдома меня трижды хотели забрать в семью, но я отказывался — помнил маму и боялся незнакомых взрослых. А здесь мне понравилось — так и поселился в "Китеже", — рассказывает Александр корреспонденту РИА Новости.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов Выпускник "Китежа" Александр Еремин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Выпускник "Китежа" Александр Еремин

Сейчас ему 22 года, он оканчивает один из лучших юридических вузов России, куда по результатам ЕГЭ поступил на бюджет. Недавно прошел стажировку в Следственном комитете, планирует потом устроиться туда на работу. Живет в Москве, "Китеж" помогает снимать квартиру. К приемным родителям заглядывает минимум раз в месяц. С поселком у него связано много воспоминаний.

"Поначалу не все было гладко: я требовал внимания, постоянно обижался, а когда приемные родители сообщили, что собираются усыновить еще двух детей, закатил скандал. Но все взрослые здесь — хорошие психологи и педагоги. Они объяснили, что мир не крутится вокруг меня одного, я тоже должен стараться. Постепенно я стал проявлять инициативу, даже вошел в малый совет: мы представляли наши интересы взрослым, проводили праздники и мастер-классы. Это учит самостоятельности и придает уверенности в собственных силах", — говорит Александр.

В "Китеже" разработали свою образовательную систему: из двадцати взрослых восемнадцать — приемные родители, а четырнадцать — учителя в местной школе. Из них же дети выбирают наставника — того, с кем всегда могут поделиться радостью и печалью.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов Спектакль "Робин Гуд" с маленькими китежанами в главных ролях
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Спектакль "Робин Гуд" с маленькими китежанами в главных ролях

"Все, включая повара и водителя, транслируют одни и те же ценности и идеи, поэтому ребенок быстро их усваивает. Часто используются игровые форматы: мы все время устраиваем ролевые игры, даем детям возможность почувствовать себя самостоятельными, а потом переносим этот опыт на реальную жизнь. Непрерывно идет экономическая игра: за ручной труд или интересный проект маленькие китежане получают кияни — местную валюту. На нее можно купить чипсы и газировку в нашем магазине. Помню, как-то раз за лето особенно усердный ребенок даже заработал на велосипед", — рассказывает глава некоммерческого партнерства поддержки приемных семей "Китеж" Александр Вараксин.

Индивидуальный подход

Обучение в школе тоже особенное. "Мы практикуем собственные методы работы. Наше главное отличие — индивидуализация обучения, которую мы можем себе позволить из-за небольшого числа детей. Задания должны быть посильными: на первых порах учителя снижают планку, чтобы у ребенка было время найти свое место в семье и коллективе. Кроме того, мы стараемся приблизить школу к жизни. К примеру, спрашиваем учеников, почему, по их мнению, исторический персонаж поступил именно так, как бы они повели себя в той ситуации", — объясняет директор школы "Китежа" Максим Аникеев.

 

© РИА Новости / Сергей Мамонтов Образовательный центр поселка "Китеж"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Образовательный центр поселка "Китеж"

Учебные помещения средней школы (с пятого по девятый класс) находятся там же, где живут семьи, — в просторных двухэтажных домах. Младшие занимаются в отдельном здании, старшеклассники — в образовательном центре, появившемся в поселке недавно. "Сейчас это наш главный проект. Центр рассчитан на учебу и досуг восьмидесяти детей, хотя сегодня в "Китеже" их всего тридцать шесть. Но мы планируем расти", — поясняет Вараксин.

В центре есть современная мастерская с оборудованием для переноса изображений на керамику и футболки, 3D-принтером и лазерным фрезером, станком для изготовления значков и другими инструментами.

"Мы производим сувениры для себя, но иногда бывают заказы. К примеру, недавно сделали сто именных кружек для коммерческого банка. Важно, чтобы дети видели, как можно реализовать даже самые смелые идеи — от эскиза на бумаге до готового изделия. К тому же мастерская — хорошее подспорье в самореализации для тех, кому тяжело дается учеба. Мой приемный сын Даня в этом году остается на повторное обучение в шестом классе, но он очень творческий парень и с удовольствием сделал больше ста значков для ролевой игры", — описывает концепцию завуч школы Роман Симуков.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов Занятия в мастерской
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Занятия в мастерской

Кроме того, час в день уделяется труду для нужд поселка: зимой — заготовка дров или уборка снега, летом — покос травы. "Иногда ходим помогать на ферму. У нас есть коровы, бараны и козы. Мы производим собственные молочные продукты. К тому же на грядках растут овощи и фрукты. Едим все это тоже вместе — в общей столовой, чтобы не терять время на готовку", —  комментирует Вараксин.

Двери открыты
Семья Горбачевых
© Фото : Юлия Часовских
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Не все дети в поселке сироты, большинство семей — смешанные. "У многих приемных родителей есть родные дочери и сыновья. К тому же к нам все чаще обращаются родители трудных подростков, не желающих учиться или страдающих игровой зависимостью, — они также живут в семьях и ходят в школу, а на каникулы уезжают к маме с папой. Программа называется "Возвращение домой", ее у нас сейчас проходят десять из тридцати шести детей в поселке", — рассказывает Вараксин.

В "Китеже" поначалу волновались, уживутся ли подростки с абсолютно разным социальным опытом, но выяснилось, что такая среда благоприятна для воспитания. "Приемные дети учат семейных ставить цель и добиваться ее, быть сильными, а семейные объясняют, что мир большой и не стоит зацикливаться на себе. Раньше, приезжая сюда волонтером, я мог отличить сироту, сейчас вы нипочем не догадаетесь, кто есть кто", — утверждает старший по поселку.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов Ворота поселка "Китеж"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Ворота поселка "Китеж"

Один из участников программы "Возвращение домой" — шестнадцатилетний Валентин Круликовский. До "Китежа" он был необщительным, большую часть времени проводил за компьютером или книгами. Но однажды попал в поселок на ролевую игру: двери открыты для всех желающих, родители оплатили только питание и проживание.

"После этого мне захотелось остаться здесь учиться. Семья, в которой я тогда временно жил, согласилась. Они объяснили мне, что нужно доверять окружающим. Сначала общался только с членами этой семьи. Даня, их приемный ребенок, стал моим лучшим другом. Потом подружился с поварихой, а сейчас на короткой ноге со всеми в поселке. К тому же у меня появилось много товарищей в Одинцово, где живут мои родные мама и папа. Наверное, я наверстываю те годы, когда был чересчур скромным. Теперь даже решил учиться по специальности "реклама и связи с общественностью", — признается РИА Новости Валентин.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов Семья Назаровых
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Семья Назаровых

Наталья и Иван Назаровы, у которых живет парень, и сами, впервые попав в поселок на педагогическую практику, думали, что это ненадолго.

Дети. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"Нам понравилось работать с приемными детьми, мы стали заглядывать в гости все чаще. Окончив институт, приехали пожить  в качестве волонтеров: я занималась с начальными классами, Ваня преподавал историю ребятам постарше. Со временем задумались о том, чтобы усыновить ребенка. Раньше я и представить такого не могла, но в "Китеже" осознаешь, что тебя не бросят с проблемами один на один. Сейчас у нас уже двое приемных детей", — вспоминает Наталья Назарова.

Она не скрывает, что у такого образа жизни есть свои недостатки: изоляция от внешнего мира и ограниченный круг общения. "Китеж" находится на краю Калужской области, до ближайшего крупного населенного пункта — одиннадцать километров.

"Однако мы стараемся компенсировать это экскурсиями и поездками в город, чтобы детей не сильно шокировало, к примеру, московское метро, когда они выйдут отсюда во взрослую жизнь. К нам тоже приезжает много гостей: за год около двухсот взрослых и детей. Кто-то рассказывает ребятам о своей профессии, другие проводят мастер-классы", — отмечает Наталья.

 

 

© РИА Новости / Сергей Мамонтов Обед в общей столовой
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Обед в общей столовой

Последовать примеру Назаровых может любая семья, желающая взять на воспитание приемных детей. Правда, придется отказаться от всех вредных привычек, предупреждает Александр Вараксин.

Такой же уклад и в поселке "Орион" в восьмидесяти километрах от Москвы. Он создан воспитанниками, выросшими в "Китеже", — по его образцу. "Мы часто ездим друг к другу в гости. Приятно видеть, что дети продолжают наше дело", — подытожил Вараксин.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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neyuec351
правильно пишут с любым подростком можно найти общий язык. только вот в Мин Образования этого не знают.... одни стандарты закладывают, а должны учить и воспитывать граждан страны. и учитель должен быть УЧИТЕЛЕМ, а не преподавателем.
09:17
01.06.2018
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Антон Михайлов
neyuec351, учитель должен быть в первую очередь педагогом, а не учителем. Учить много ума не надо. Учитель должен обладать навыками психологии, находить подход к каждому подопечному, разбираться в характере каждого и найти применение каждому, в том числе заранее определить интересы, для формирования базовых профессиональных навыков. Если учитель все это делает - педагог, если он просто учит - учитель. А преподавать предмет или учить предмету.... да это синонимы, здесь главное не учить, а понимать как учить. Не все вырастают математиками, кто-то будет на жизнь зарабатывать танцами, а кто-то будет водителем, кто-то станет инженером, а кто-то химиком. У каждого свои интересы, а создается ощущение, что УЧИТЕЛЯ учат всех для защиты диссертации и каждый по своему предмету. Нет единой системы, когда педагоги выясняют, что интересно ребенку и начинают его ВОСПИТЫВАТЬ в правильном русле, а не тупо учить предмет.
09:44
01.06.2018
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