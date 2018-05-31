На летнюю оздоровительную кампанию в Чувашии выделят более 470 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 31 мая — РИА Новости. В этом году бюджет детской оздоровительной кампании Чувашии составит более 470 миллионов рублей, что на 4 миллиона больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.
"Нынешним летом детей примут 376 организаций. Будут работать 18 организаций отдыха и оздоровления детей стационарного типа, 345 пришкольных лагерей, 10 лагерей дневного и круглосуточного пребывания детей на базе организаций социального обслуживания, один лагерь труда и отдыха и один иной лагерь. Все лагеря готовы к приему детей", — сказал министр образования и молодежной политики Чувашской республики Александр Иванов.
В пресс-службе добавили, что особенностью летней оздоровительной кампании текущего года станет проведение специализированных профильных смен. Так в первую смену на базе детского оздоровительного лагеря "Звездный" пройдут профильные смены "Юнармия", "Фаворит", "Арт-лето", "Кадеты", на базе лагеря "Золотой колос" — смены "Экология", "Робототехника, 3Д моделирование", на базе МФЦ "Созвездие" пройдет профильная языковая смена, на базе лагеря "Солнышко" — смена "Сводный детский хор".
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