Госдума изучит зарубежный опыт борьбы с бедностью

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Госдума изучит лучшие зарубежные практики снижения социально-экономического неравенства и борьбы с бедностью, следует из материалов на портале госзакупок.

Тендер на проведение исследования о лучших зарубежных практиках по борьбе с бедностью, содержащего оценку возможности адаптации такого опыта в российских условиях и рекомендации по совершенствованию законодательного регулирования, проводит аппарат Госдумы. Потратить на эти цели планируется не более 7,2 миллиона рублей.

Как указывается в материалах, актуальность такого исследования обусловлена, в том числе поставленной в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 1 марта этого года задачей за шесть лет вдвое снизить бедность.

Согласно данным официальной статистики, которая приводится в материалах закупки, примерно 14% населения являются бедными, а еще около 50% — низко обеспеченными.

Депутатов интересуют лучшие практики в области государственной политики по снижению бедности и социально-экономического неравенства, в первую очередь скандинавских стран, континентальных стран Евросоюза, а также государств постсоветского пространства.

Выполнить исследование нужно к концу осени.