Госдума изучит зарубежный опыт борьбы с бедностью

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Госдума изучит лучшие зарубежные практики снижения социально-экономического неравенства и борьбы с бедностью, следует из материалов на портале госзакупок.
Как указывается в материалах, актуальность такого исследования обусловлена, в том числе поставленной в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 1 марта этого года задачей за шесть лет вдвое снизить бедность.
Депутатов интересуют лучшие практики в области государственной политики по снижению бедности и социально-экономического неравенства, в первую очередь скандинавских стран, континентальных стран Евросоюза, а также государств постсоветского пространства.
Выполнить исследование нужно к концу осени.