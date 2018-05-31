В ЕР предложили запретить курить ближе десяти метров от входа в подъезды

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Единороссы в рамках партийного проекта "Здоровое будущее" подготовят поправки в законодательство, запрещающие курение на расстоянии 10 метров от входа в подъезды многоквартирных жилых домов, а также в помещениях коммунальных квартир, относящихся к общему имуществу жильцов, сообщила пресс-служба партии.

"В самое ближайшее время мы подготовим поправки в законодательство, которые запретят курение на расстоянии 10 метров от входа в подъезды многоквартирных жилых домов, а также в помещениях коммунальных квартир, относящихся к общему имуществу жильцов", — цитирует пресс-служба партии руководителя партпроекта Николая Герасименко.

Активные меры по борьбе с курением в России начались 20 лет назад, и за это время курильщики заметно потеряли в правах. В 2001 году в стране вступил в силу первый федеральный закон "Об ограничении курения табака". За время своего существования он претерпел шесть редакций.

1 июня 2013 года на смену ему пришел новый федеральный закон — "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", запрещающий курение в общественных местах, спонсорство и рекламу табака, а также вовлечение детей в употребление табака. С 1 июня 2014 года список общественных мест, где действует запрет на курение, был расширен.

В августе 2017 года правительство РФ одобрило проект "Формирование здорового образа жизни", в котором планируется снижение доли курильщиков среди взрослого населения в стране с 30,5% в 2017 году до 29,5% в 2019 году и 27% в 2025 году.

В 2017 году Минздрав разработал новую антитабачную концепцию на ближайшие четыре года. Она предполагает ограничения на показ табачных изделий в кино, запрет на курение в переходах, транспорте и даже личном авто, если в нем находятся дети. Кроме того, электронные сигареты остались приравнены к обычным. Однако проект до сих пор не утвержден.