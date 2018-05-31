В московском онкодиспансере открылась выставка живописи арт-терапии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Выставка художницы Анастасии Симкиной открылась в онкодиспансере №4 на юге Москвы в рамках программы по арт-терапии для онкологических пациентов, сообщили организаторы мероприятия.

Экспозиция "Преображение. Метафизический реализм" организована общественным движением помощи онкологическим пациентам UNITY в рамках программы по арт-терапии для онкологических пациентов медицинских учреждений России, сообщили РИА Новости организаторы.

"Программы по арт-терапии или терапии искусством прочно вошли в практику лечения онкологических больных в ведущих онкологических центрах мира. Опыт подобных клиник, имеющих лучшие показатели по выживаемости и качеству жизни пациентов, убедительно свидетельствует о том, что при каждом клиническом учреждении такого профиля должен быть организован центр арт-терапии", — рассказала президент общественного движения Алена Кузьменко.

Как отмечают организаторы, цветовая палитра многих произведений производит терапевтический эффект – этот прием используют в психотерапии, цветотерапии и арт-терапии.