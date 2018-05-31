Знак "Движение автобусов запрещено" будет действовать с 1 июня по 17 июля

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1142)

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Знак "Движение автобусов запрещено" вводят в России с 1 июня по 17 июля, следует из текста постановления правительства РФ, опубликованного в четверг на сайте правительства.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся к Правилам дорожного движения РФ… Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2018 года", — гласит текст документа.

Согласно постановлению правительства, на период до 17 июля вводится знак "Движение автобусов запрещено", который представляет собой круг в формате запрещающих дорожных знаков. В центре знака расположено изображение автобуса. Действие знака не распространяется на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.

Зона действия знака распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта.

С 1 июня по 17 июля в связи с усиленными мерами безопасности к чемпионату мира по футболу запрещается въезд автобусов в Казань, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Петербург и Сочи, а с 1 июня по 30 июня — на территорию Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда и Саранска.

Исключение составляют автобусы, которые осуществляют регулярные перевозки по муниципальным, межмуниципальным маршрутам и смежным межрегиональным маршрутам, а также автобусы, оборудованные системой "Эра-Глонасс" и имеющие соответствующее разрешение от МВД. Также вводятся временные ограничения движения и возможные маршруты объезда, о которых водителей будут информировать заранее.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.