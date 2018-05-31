В СПЧ предложили выдавать жилье вне очереди семьям с пятью детьми

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает во внеочередном порядке предоставлять жилье семьям с пятью детьми, сообщил РИА Новости зампредседателя совета Евгений Бобров.

"Предлагаем внести поправки в Жилищный кодекс и установить внеочередное предоставление жилья семьям с пятью детьми. Семьям с тремя-четырьмя детьми предлагаем установить субсидирование за счет государства на предоставление жилья", — сказал Бобров по итогам совещания СПЧ по проблемам обеспечения жилищных прав.

Он уточнил, что СПЧ считает нужным предоставить субсидирование семьям из тех же категорий, которые нуждаются не в приобретении, а в улучшении своих жилищных условий. Он пояснил, что, по мнению членов Совета, семьям с пятью детьми должна быть предоставлена стопроцентная субсидия, а с тремя-четырьмя — частичная. Если регион не в состоянии самостоятельно помочь таким семьям, необходимо выделять деньги из федерального бюджета, рассказал Бобров о принятых на совещании решениях.

"Есть, где вообще несколько лет жилья никакого не предоставляется, как в Дагестане. Чтобы такого не было, надо, чтобы Россия помогла, потому что это дотационный субъект", — подчеркнул Бобров.

По словам Боброва, данные предложения будут обсуждаться повторно на спецзаседании СПЧ в середине июня, после чего будут направлены в Администрацию президента России, Государственную думу и другие ведомства.