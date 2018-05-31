В Рузе рассказали о предпринимаемых шагах для решения проблем с мусором

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Власти Рузского городского округа предпринимают все усилия для решения проблем с мусором, сообщили РИА Новости в администрации округа.

Ситуация с вывозом мусора в Рузском городском округе обострилась ранее после закрытия полигона ТБО "Аннино" и отказа ряда подмосковных полигонов принимать отходы с территории округа. Во избежание мусорного коллапса в Рузе были организованы две площадки временного размещения отходов: вблизи Минского и Новорижского шоссе.

"Предпринимаем все усилия для того, чтобы мусоровозы ходили регулярно. К сожалению, на сегодняшний день мы сталкиваемся с необоснованными протестами. Жители препятствуют любыми способами работе мусоровозов и мусорных компаний", — рассказали в администрации.

Во вторник четыре человека были задержаны в Рузском городском округе Подмосковья из-за перекрытия въезда на мусорный полигон.

В администрации также добавили, что такие препятствия — это системная работа людей, которые пытаются увести проблему мусора в политическое направление.

"Мы уже вступили в стадию политического сезона. Глава округа (Максим Тарханов) обозначил такую ситуацию провокациями, поэтому ощущается некоторое напряжение, оно связано с активностью двух-трех десятков людей. С жителями городского округа мы неоднократно встречались, обсуждали и рассказывали, что сделано за последнее время, что предпринимается, в какие сроки", — пояснил собеседник агентства.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.