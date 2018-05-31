В Ростове назвали артистов, которые выступят перед болельщиками ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая — РИА Новости. Организаторы фестиваля болельщиков рассказали, какие российские и мировые артисты приедут в Ростов-на-Дону, чтобы выступить во время проведения матчей чемпионата мира по футболу.
Также во время фестиваля болельщиков в Ростове выступят Чичерина (15 июня), Matisse&Sadko (16 июня), "Каста" (17 июня), Анита Цой (24 июня), BOGACHI (25 июня), "Смысловые галлюцинации" (1 июля), "Агата Кристи" (14 июля). Также пройдут выступления Pegasus (17 июня), Jukebox Trio (20 июня), Zdob si zdub (30 июня).
Наибольшее число посетителей фестиваля болельщиков ожидается в дни открытия, закрытия, и в дни наиболее интересных игр. "Вместимость фестиваля болельщиков — 23 тысячи человек. Это связано с расчетными нормами по безопасности. Прогнозируем, что в дни интересных матчей будет стопроцентная заполняемость", — сказал он.