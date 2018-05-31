В Кирове выпал снег

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Снег выпал в Кирове в последний день весны, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Кировской области.

В четверг местами в регионе прогнозируются заморозки на поверхности почвы до —3 градусов.

"Сегодня после 12.00 в Кирове шел снег. Это не был сильный снегопад, отдельные снежинки летали в воздухе", — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

В свою очередь кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что первые дни лета в Кировской области будут очень холодными.

"Ночью и днём 1 июня — ночью 2 июня Кировская область будет находиться на восточной периферии антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки — ночью в виде снега, мокрого снега, днём преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью составит 0 градусов, местами заморозки в воздухе до —3, на почве до —5 градусов. Днём 2 июня пройдут дожди, температура воздуха составит не выше +13 градусов. Третьего июня осадки местами сохранятся, температура воздуха ночью ожидается от +1 до +6 градусов тепла, местами заморозки, днём воздух прогреется до 13 градусов", — говорится в сообщении.