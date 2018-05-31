Правительство одобрило проект о скидке за задержанный штраф

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Правительство одобрило законопроект, который дает автомобилистам право оплачивать штраф со скидкой в 50%, если из-за задержки доставки у него закончился срок льготной оплаты. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Теперь законопроект внесут в Госдуму.

Изменения связаны с постановлением Конституционного суда по жалобе автовладельца Юрия Рейнхиммеля.

Он жаловался на то, что получил штраф за превышение скорости уже после того, как истекли 20 дней, в течение которых его можно оплатить с 50-процентной скидкой. Центр видеофиксации ГИБДД по Московской области отказался восстанавливать льготный срок, а Можайский городской суд вернул автовладельцу жалобу без рассмотрения. Рейнхиммель счел такой подход нарушающим его право на судебную защиту и обратился в Конституционный суд.

В декабре КС опубликовал постановление, в котором признал соответствующую статью Кодекса об административных правонарушениях недействительной. Таким образом, автовладельцы получили право оплачивать штрафы со скидкой и по истечении льготного срока, если документ им доставили не вовремя.