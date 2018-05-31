Путин поручил ФСБ активнее заняться поиском законспирированных террористов

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил перед органами госбезопасности задачу уделить особое внимание выявлению законспирированных террористических ячеек.

"Большой комплекса задач стоит сегодня перед сотрудниками ФСБ России, прежде всего, в сфере противодействия терроризму. Статистика показывает, что количество преступлений террористической направленности в последние годы сокращается", — сказал Путин в Кремле на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.

Вместе с тем, как подчеркнул Путин, "надо наращивать возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом".

"Надо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций", — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что рассчитывает на эффективность работы сотрудников ФСБ по другим направлениям, таким как контрразведка, защита госграницы, борьба с коррупцией.

В этот раз в традиционную церемонию представления офицеров главе государства были внесены некоторые изменения с целью придать ей более торжественный характер: в Георгиевском зале были выставлены ведомственные знамена, а во время знакомства Путина с участниками церемонии играл Президентский оркестр.