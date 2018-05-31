Студенты РАНХиГС стали чемпионами Enactus Russia – 2018

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Юлия Чичерина. Главный кубок конкурса предпринимательских проектов среди студентов Enactus Russia — 2018, за который боролись 23 команды из регионов России, уедет во Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Церемония вручения наград Enactus Russia состоялась в международном пресс-центре "Россия сегодня".

"Конкурс Enactus дает возможность раскрыть потенциал студентов из регионов, позволяет им увидеть идеи соперников и оценить свои возможности. Перед жюри стояла сложная работа: из 23 команд выбрать всего шесть, а затем тройку победителей, проекты которых являются самыми перспективными. В итоге кубок победителя и возможность представлять Россию на мировом Кубке, который пройдет в октябре в Кремниевой долине, достался команде филиала РАНХиГС из Владимира", — сказал РИА Новости член жюри конкурса, председатель Комитета по профобразованию и подготовке кадров "Деловой России" Александр Рудик.

По его словам, проект, представленный студентами РАНХиГС, был безусловным лидером в конкурсе.

"Проект студентов из Владимира несет в себе две идеи: первая — утилизация текстильного сырья, которое сейчас выбрасывается на свалки и загрязняет планету, а вторая — вовлечение мастеров-ремесленников в создание оригинальных продуктов из вторсырья. Это отличная идея, которая уже привлекает взгляды инвесторов", — подчеркнул он.

Президент Enactus Россия Сергей Равичев пожелал команде-победительнице XX Всероссийского конкурса Enactus успеха на мировом кубке Enactus World Cup, где за звание чемпиона будут бороться 36 стран.

Второе место на конкурсе получила команда Инженерно-технологической академии Южного федерального университета с проектом "Эко Будущее", которая представила волонтерский проект, направленный на продвижение культуры раздельного сбора мусора, и проект "Трогательный музей" — создание в специальных библиотеках для слепых выставок тактильных пособий, распечатанных на 3D-принтере.

Третье место завоевали студенты Института госслужбы и управления РАНХиГС. Ребята представили два крупных проекта с международной составляющей: Wildcamp — интернет-ресурс о национальных парках России и Bighopes — международную площадку по сопровождению талантливых сирот от профориентации до трудоустройства через обучение в вузе.

Международная программа предпринимательских проектов среди студентов Enactus стартовала в России в 1998 году, к настоящему времени в ней приняли участие более 500 студенческих команд российских вузов. Конкурсанты в рамках программы разрабатывают и реализуют проекты, направленные на решение экономических, экологических и социальных задач. Успешными признаются только те проекты, которые принесли реальные результаты, повысили качество и уровень жизни людей.

Стратегическим партнером программы в России является Общероссийская общественная организация "Деловая Россия".