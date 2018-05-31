В Свердловской области создали лабораторию наставничества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Лаборатория наставничества создана в Свердловской области, это сетевой проект Фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение", Уральского государственного экономического университета и Уральского государственного педагогического университета, сообщил департамент информационной политики губернатора.

Реализацию проекта обсудили представители органов власти, профессиональных сообществ, образовательных учреждений, выпускники и организаторы фонда, руководители служб управления персоналом и наставники в рамках проектной сессии "Создание лаборатории наставничества в Уральском регионе".

"Лаборатория наставничества – это системный проект, позволяющий определить кадровую политику развития территории региона в соответствии с особенностями, амбициями и возможностями муниципалитетов, находящихся в них предприятиях, активной общественности и представителями социальной сферы", — говорится в сообщении.

Наставниками, по словам организаторов, станут не только представители свердловских предприятий.

"Большой пласт наставников – это и педагоги из школ, и представители кружкового движения. Мы также готовим новый формат вожатых, тьюторов, спутников. Они у нас называются спутники. Это общее решение так называться, потому что они позиционируют себя именно как спутники талантливых детей. Есть талантливый ребенок – и он в центре, остальные, кто рядом, – спутники. Подготовка занимает практически полгода. И это такой вид наставников, который рождается у нас в "Золотом сечении", – приводятся в сообщении слова директора Фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение" Елены Коротковой.

Полноценными участниками проектной сессии стали выпускники "Золотого сечения". Александру Частикову из Нижнего Тагила о фонде рассказала мама, и сегодня, спустя пару месяцев, за спиной школьника — не только трехнедельное обучение по сверхшкольной программе, практически готовый проект по развитию региона, но и встреча с вице-губернатором Свердловской области Алексеем Орловым. Все время – от зарождения идеи до ее реализации — Александра и всю команду, создававшую проект, сопровождали наставники, уточняет департамент.