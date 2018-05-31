В Свердловской области создали лабораторию наставничества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Лаборатория наставничества создана в Свердловской области, это сетевой проект Фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение", Уральского государственного экономического университета и Уральского государственного педагогического университета, сообщил департамент информационной политики губернатора.
"Лаборатория наставничества – это системный проект, позволяющий определить кадровую политику развития территории региона в соответствии с особенностями, амбициями и возможностями муниципалитетов, находящихся в них предприятиях, активной общественности и представителями социальной сферы", — говорится в сообщении.
Наставниками, по словам организаторов, станут не только представители свердловских предприятий.
"Большой пласт наставников – это и педагоги из школ, и представители кружкового движения. Мы также готовим новый формат вожатых, тьюторов, спутников. Они у нас называются спутники. Это общее решение так называться, потому что они позиционируют себя именно как спутники талантливых детей. Есть талантливый ребенок – и он в центре, остальные, кто рядом, – спутники. Подготовка занимает практически полгода. И это такой вид наставников, который рождается у нас в "Золотом сечении", – приводятся в сообщении слова директора Фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение" Елены Коротковой.