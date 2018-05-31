Акимов призвал не превращать тему Telegram во взаимный обмен окриками

СКОЛКОВО, 31 мая — РИА Новости. Цифровая сфера подразумевает сложную работу для поиска баланса между интересами государства, граждан и бизнеса, и тему Telegram не стоит превращать во взаимный обмен окриками, заявил журналистам в кулуарах Startup Village новый вице-премьер РФ Максим Акимов, призванный курировать в кабмине, в частности, связь и инновации и выполнение нацпрограммы "Цифровая экономика".

"В цифровой сфере сложно ищется баланс между интересами государства, гражданина и бизнеса операторов. Хочу сказать, не стоит превращать эту историю (с Telegram — ред.) во взаимный обмен окриками. Она непростая, это совершенно очевидно. И предстоит много работы для того, чтобы найти этот сложный баланс между разными интересами", — сказал Акимов.

"Интересы объективно существуют, они есть, в частности, интересы нашей с вами безопасности тоже существуют. Приятно жить в открытом безграничном и прозрачном мире, но иногда это может приводить к фатальным последствиям. И мы тоже должны об этом думать", — добавил вице-премьер.

При этом он воздержался от комментариев о дальнейших действиях. "Сейчас я не очень настроен рассказывать, что мы конкретно будем делать. Там есть сложности. В цифровой сфере сложно ищется баланс между интересами государства, гражданина и бизнеса операторов. (У этой темы — ред.) новый куратор, новый министр (Константин Носков — ред.). Разные точки зрения у разных ведомств", — заключил Акимов.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов. В то же время, у ряда пользователей мессенджер продолжает работать.