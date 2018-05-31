"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлили на пятницу

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в пятницу 1 июня в Москве из-за заморозков, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

В среду МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве — ожидалось усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, шесть человек, среди которых двое детей, обратились за медицинской помощью из-за сильного ветра в Москве. Жизни пострадавших вне опасности. Сообщалось о падении деревьев в различных районах столицы.