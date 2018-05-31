В Москве при ремонте дорог используют около 100 километров битумной ленты

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Около 100 километров битумной ленты используют в 2018 году в процессе ремонта московских дорог, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"В этом году почти 100 километров битумной ленты используют при работе производственных комплексов на 45 объектах, вошедших в программу по текущему ремонту, в том числе на Хамовническом валу, улице Косыгина, участках МКАДа, ряде вылетных магистралей", — сказал Бирюков.

Отмечается, что ГБУ "Автомобильные дороги" ежегодно совершенствует процедуру замены асфальтобетонного покрытия, в том числе используются последние исследования специалистов Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, удачные эксперименты применяются в дальнейшей работе на постоянной основе.

"Одной из таких разработок стала битумно-полимерная лента, которую успешно применяют при ремонте асфальтобетонного полотна для скрепления смежных полос дорожного покрытия. Шов между старыми и новыми, свежеуложенными, полосами долгое время был одной из самых проблемных зон дорожного полотна. Малейшее нарушение герметизации на месте стыка в разы увеличивает в дальнейшем образование локальных разрушений", — говорится в сообщении.

Для решения этой проблемы и была разработана битумная лента, в процессе укладки она используется в качестве прослойки между старым и новым покрытием, отметили в комплексе.

"Лентой проклеивают боковую сторону отфрезерованного участка – вертикальный стык со старым асфальтобетонным слоем. В процессе укладки горячего асфальта она плавится и герметично "приклеивает" новую полосу. Именно это и позволяет избежать разрушений покрытия в области спаек смежных полос асфальта. Кроме того, битумная лента используется в таких "слабых" местах, как стыки с бетонными бордюрами или с колодцами и канализационными решетками", — уточнил Бирюков.

Заместитель мэра напомнил, что в качестве эксперимента ленту впервые использовали в 2015 году.