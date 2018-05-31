Глава Роскомнадзора гарантировал радиовещателям защиту от интернет-пиратов

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров пообещал оперативно реагировать на нарушение интеллектуальных прав радиовещателей, он также призвал их к активной защите своих интересов, сообщает пресс-служба ведомства.

Свои заявления Жаров сделал на VII конференции "Будущее регионального радио" (организована Российской академией радио), которая проходит в четверг в Сочи.

"Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил о готовности ведомства оперативно принимать меры, предусмотренные антипиратским законодательством, в отношении интернет-ресурсов, которые нарушают права радиовещателей", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным главы Роскомнадзора, механизмы антипиратского законодательства уже использовались радиостанциями для защиты своих авторских и смежных прав. На основании определений суда, принятых по заявлениям радиостанций (два — "Радио Ретро", два — "Love Radio", по одному — "Европа Плюс" и "Такси FM"), приняты меры в отношении шести ресурсов.

"После направления Роскомнадзором уведомления о нарушении исключительных прав противоправная информация с данных ресурсов была удалена", — добавил Жаров.

Он также выразил надежду, что при поддержке Академии Радио радиовещатели станут защищать свои права более активно.

Антипиратское законодательство действует в России с июля 2013 года. В настоящее время Роскомнадзор уполномочен ограничивать доступ к пиратским ресурсам на основании определений суда о принятии предварительных обеспечительных мер, судебных решений о постоянной блокировке, решений Минкомсвязи о признании сайтов зеркалами постоянно заблокированных ресурсов. С ноября 2017 года Роскомнадзор вправе требовать от поисковых систем удаления сведений о постоянно заблокированных сайтах и их зеркалах из поисковой выдачи.

Всего в Роскомнадзор на сегодняшний день поступило более 3,3 тысяч определений Мосгорсуда о принятии обеспечительных мер, 261 судебное решение о постоянной блокировке и 1486 решений Минкомсвязи России о признании сайта зеркалом постоянно заблокированного ресурса.