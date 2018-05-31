Московский депутат опроверг сообщения, что пользуется машиной МЧС как такси

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Депутат Московской городской думы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в столичном парламенте Евгений Герасимов в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения о том, что он использует машину со спецсигналом в личных целях.

Ранее блогер Илья Варламов сообщил, что человек, похожий на Евгения Герасимова, а также его заместитель в совете общественной организации при Мосгордуме Лев Ланцман используют спецтранспорт с наклейками МЧС в личных целях. По словам Варламова, в его распоряжении есть соответствующие фото- и видеодоказательства.

"У меня правда иногда меняют машину за эти 15 лет, которые я являюсь депутатом. У меня Audi 6, на которой я езжу каждый день и много езжу и по Москве, и не только. Там (у Варламова — ред.) все неправильно. Ни в коем случае для личных целей и передвижений я таким транспортом не пользуюсь. У меня нет личного транспорта МЧС", — заявил Герасимов РИА Новости.