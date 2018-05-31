Источник рассказал о возможном сокращении числа топ-менеджеров "Роскосмоса"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Количество заместителей генерального директора "Роскосмоса" и исполнительных директоров госкорпорации может быть сокращено в два раза, в первую очередь речь идет о руководящих должностях финансово-экономического блока, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что 24 мая занять должность генерального директора госкорпорации Роскосмос предложили Дмитрию Рогозину. До этого он курировал ракетно-космическую отрасль в качестве вице-премьера правительства.

"Рассматривается вопрос о существенном сокращении количества заместителей (гендиректора – ред.) и исполнительных директоров госкорпорации. Считается, что их штат слишком раздут", — рассказал собеседник, отметив, что возможно их двукратное сокращение.

В настоящее время в структуре управления госкорпорацией числятся два первых заместителя гендиректора, пять заместителей гендиректора, 10 исполнительных директоров и главный финансовый директор.

В то же время в Федеральном космическом агентстве до его преобразования в госкорпорацию насчитывалось менее десятка заместителей руковождителя.

"В первую очередь, предлагается объединить должности финансово-экономического блока, поскольку они занимают половину всех клеток управленческой структуры. Помимо того, эти люди назначались бывшим руководителем Роскосмоса Игорем Комаровым, а значит можно ожидать, что они попадут под кадровые перестановки в числе первых", — пояснил собеседник.

Будущая структура управления, сообщил источник, сейчас прорабатывается. Ее облик планируется представить после пилотируемого запуска с Байконура к Международной космической станции, планируемого на 6 июня.