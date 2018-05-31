В Московском зоопарке появятся мадагаскарские фоссы и птица-секретарь

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Редкие животные поселятся в Московском зоопарке, среди них мадагаскарские фоссы, гривистый волк, кустарниковая собака и птица-секретарь, сообщается на сайте мэра Москвы.

"До конца 2018 года коллекция Московского зоопарка пополнится редкими краснокнижными животными. Из ведущих европейских зоопарков в столицу приедут мадагаскарские фоссы, гривистый волк и кустарниковая собака. Кроме того, впервые за тридцать лет в экспозиции зоосада вновь появится птица-секретарь", — говорится в сообщении.

Мадагаскарских фосс привезут из зоопарка Дуйсбурга, который находится в Германии. На родине они считаются самыми крупными хищными млекопитающими. Птица-секретарь появится в коллекции зоосада спустя 30 лет, ее доставят из французского орнитологического заповедника. В дикой природе эти птицы обитают на территории от Сахары до Южной Африки.

Как сообщается, в течение года в Московском зоопарке планируется образовать две пары для создания потомства. "К гривистой волчице подселят самца из Берлинского зоопарка. Оттуда же приедет самец кустарниковой собаки, который сформирует пару с уже живущей в зоопарке самкой", — уточняется в сообщении.